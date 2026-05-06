Allemagne : l'activité dans le secteur privé se contracte un peu moins que redouté en avril

(Zonebourse.com) - Au mois d'avril, l'activité dans le secteur des services allemand s'est dégradée conformément aux attentes. L'indice la mesurant est passé de 50,9 à 46,9 points.

De son côté, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans les services et dans le secteur manufacturier a moins reculé que prévu. Il s'est installé à 48,4 points, en phase de contraction sous les 50 points, contre 51,9 un mois plus tôt, et des attentes à 48,3 points. Il s'agit de sa première contraction depuis près d'un an.

Pour Phil Smith, directeur associé en économie chez S&P Global Market Intelligence : "les risques de contraction de l'économie allemande au deuxième trimestre ont désormais augmenté après la chute de l'activité dans les services en avril. Contrairement au secteur manufacturier, qui a été soutenu dans une certaine mesure par des efforts de constitution de stocks, l'économie des services a subi les effets immédiats de la guerre au Moyen-Orient sur la demande et a enregistré sa plus forte baisse d'activité depuis près de trois ans et demi".

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