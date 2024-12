Allemagne: inflation confirmée à 2,2% sur un an en novembre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - L'inflation en Allemagne a bien atteint 2,2% sur un an au mois de novembre, selon la version définitive de l'indice des prix à la consommation publiée mardi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Ce chiffre marque une légère accélération par rapport à la hausse de 2% qui avait été enregistrée en octobre, un phénomène lié à l'augmentation des boissons alcoolisées et du tabac, des fruits et de l'habillement.



Les prix de l'énergie ont quant à eux poursuivi leur reflux en diminuant de 3,7% le mois dernier, après avoir déjà baissé de 5,5% en octobre et de 7,6% en septembre.



Pour mémoire, l'indice des prix à la consommation (CPI) était resté sous la barre très surveillée des 2% - l'objectif que s'est fixé la BCE - pendant deux mois consécutifs en août (+1,9%) puis en septembre (+1,6%).



L'indice des prix à la consommation, calculé selon les normes européennes IPCH, a pour sa part progressé de 2,4% en rythme annuel, là encore conformément à la première estimation.





