Canada: l'inflation progresse sur fond de négociations commerciales "intensives" avec Washington

( AFP / ANDREJ IVANOV )

L'inflation au Canada a connu un rebond inattendu en septembre, atteignant 2,4% sur un an, selon les chiffres publiés mardi par Statistique Canada, au moment où Ottawa poursuit des négociations "intensives" dans sa guerre commerciale avec Washington.

Le regain de l'inflation observé le mois dernier, en hausse par rapport aux 1,9% enregistrés en août en glissement annuel, s'explique notamment par une augmentation marquée des prix des produits alimentaires en épicerie, qui ont grimpé de 4%.

Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,1% en septembre.

Les tensions entre le Canada et les Etats-Unis persistent depuis l'imposition par le président Donald Trump de droits de douane qui affaiblissent son activité économique.

"Les droits de douane touchent de nombreux aspects de l'économie, y compris l'inflation", a souligné mardi l'institut canadien de la statistique dans son communiqué.

Un accord commercial entre Ottawa et Wahsington portant sur l'acier, l'aluminium et l'énergie pourrait être conclu avant la rencontre prévue entre Mark Carney et Donald Trump à la fin du mois, lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique, selon le Globe and Mail.

Interrogé à ce sujet mardi, le Premier ministre canadien n'a pas nié ni confirmé l'imminence de cette possible entente. "On verra", a-t-il laissé tomber devant les journalistes. "Nous sommes dans les négociations intensives à ce moment-ci".

M. Carney et Donald Trump se sont rencontrés dans le Bureau ovale il y a deux semaines, mais le président américain n'a pas fait de concessions commerciales concrètes à son homologue canadien.

Face à l'incertitude, le Canada a multiplié ses missions dans d'autres pays au cours des derniers mois pour essayer de diversifier ses partenaires commerciaux et prévenir une crise économique.

Bien que les analystes anticipaient une hausse de l'inflation en septembre, l'ampleur du rebond a surpris.

"Les prix à la consommation ont enregistré des hausses étonnamment fortes en septembre, mais les mesures de l'inflation sous-jacente suggèrent beaucoup moins de raisons de s'inquiéter", a commenté Royce Mendes, économiste chez Desjardins.

Selon M. Mendes, la banque du Canada abaissera son taux directeur dès mercredi prochain. Une prévision partagée par Andrew Grantham, analyste à la banque CIBC.

"L'IPC (indice des prix à la consommation) global a progressé plus rapidement que prévu en septembre, mais les mesures de l'inflation sous-jacente sont restées suffisamment modérées pour justifier une nouvelle baisse de 25 points de pourcentage de la part de la banque du Canada la semaine prochaine", a-t-il estimé.