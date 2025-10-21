Atos, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du mardi 21 octobre 2025 -

(AOF) - Atos (-8,91% à 51,74 euros)

Le groupe informatique a décroché en Bourse ce mardi après avoir réduit sa prévision de chiffre d'affaires 2025 et dévoilé des prises de commandes décevantes. Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires a reculé de 10,5% en organique, à 1,977 milliard d'euros, portant la baisse, toujours en organique, à 15,2%, à 5,998 milliards d'euros, sur les neuf premiers mois de l'année, contre -17,4% au premier semestre

Points-clés

- Leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Chiffre d’affaires de 9,6 Mds€, réparti entre 2 marques : Atos (cloud, services cyber, Digital Workplace …) et Eviden (produits de cybersécurité, Supercalculateurs, systèmes critiques et vision par ordinateur basée sur l'IA;

- Activité réalisée à 23 % en Europe centrale, 22 % en Europe du sud, 20 % en Amérique du sud, 16 % au Royaume-Uni et Irlande, 10 % au Benelux et Europe du nord, et 9 % dans les marchés en croissance ;

- Ambition : maximisation de la valeur via la division du groupe en 2 entités distinctes - Tech Fondations pour l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes et Eviden pour le digital, le big data et la cybersécurité ;

- Capital ouvert avec un conseil de 6 administrateurs (8 à partir du 31 janvier) présidé par Philippe Salle également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires Genesis orchestré par une équipe de direction de 20 membres :

- organisé en 2 grandes activités :

- services sous la marque Atos : cloud, cyber, données & Ia, applications digitales, plateformes intelligentes, environnements de travail digital,

- produits sous marque Eviden : cybersécurité, supercalculateurs, vision par ordinateur et systèmes critiques,

- organisant la présence mondiale en 6 pôles (France, Allemagne, Autriche & Europe de l’Est, Royaume-Uni & Irlande, Benelux, Pays-Bas & Scandinavie, Amérique du nord),

- optimisant les coûts (réduction d’effectifs) et améliorant le taux de facturation, à 79 %,

- ayant achevé la restructuration financière et focalisé à la fois sur la croissance et les cessions d’activités, telle l’Advanced Computing rachetée par l’état français à la fin 2026,

- finançant l’innovation avec 500 M€ en R&D d’ici 2028, (18 centres de R&D, portefeuille de 3 000 brevets) ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2028 ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 1,5 an de chiffre d’affaires ;

- Situation financière encore tendue -conversion en capital de 2,9 Mds€ de dette, 1,6 Md€ de financements privilégiés, report des échéances de remboursement à fin 2029 et fin 2032- mais amélioration du flux de trésorerie à fin juin, négatif à 96 M€ vs 593 M€ un an plus tôt, et effet de levier de la dette de 4, soit le plafond exigé à partir de 2027.

Défis

- Après les pertes accusées depuis 2021 et la forte dilution boursière issue de la procédure de sauvegarde accélérée, 3 grands freins au retour d’une confiance durable des investisseurs :

- coût de la dette élevé, à environ 10 %,

- surexposition -plus de 50 % du chiffre d’affaires- au marché des infrastructures IT,

- rentabilité inférieure d’Eviden par rapport aux concurrents ;

- En France, poursuite de l’amélioration de l’efficacité commerciale dans un marché atone ;

- Après un repli de 17,4 % du chiffre d’affaires mais une forte hausse de la marge opérationnelle et une division par 2 de la perte nette au 1er semestre, objectifs 2025 confirmés : revenus en repli à 8,5 Mds€, marge opérationnelle de 4 % et autofinancement libre négatif autour de 350 M€ ;

- Objectifs 2028 : 8,5 à 9 Mds€ de revenus, 10 % de marge opérationnelle, obtention de la notation de « investment grade » pour la dette dès 2027 et levier de la dette revenu à 1,6 ;

- Absence de dividende.