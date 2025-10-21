Eurofins Scientific, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du mardi 21 octobre 2025 -

(AOF) - Eurofins Scientific (-2,19% à 62,50 euros)

Le groupe a dévoilé son chiffre d'affaires trimestriel et confirmé ses objectifs financiers annuels, mais ces derniers devraient être affectés par les taux de change. Entre juillet et septembre, les revenus du groupe se sont élevés à 1,803 milliard d'euros, en hausse de 4,6% en publié, ou de 4,1% en organique. Les analystes d'Invest Securities révèlent toutefois que le consensus tablait sur un chiffre d'affaires plus important, à 1,814 milliard d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 1er mondial, créé en 1987, de la bio-analyse intervenant dans les services biopharmacologiques, les produits alimentaires, les tests environnementaux, les diagnostics cliniques, les tests pour consommateurs et l’offre de technologies de tests pour industriels ;

- Montée en puissance internationale de l’activité, de 6,7 Mds€, générée par l’Europe pour 51 % des ventes et l’Amérique du nord pour 38 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers : maillage des marchés par les laboratoires « spoke » de fourniture de tests simples et par les centres de compétence « hubs », croissance externe, propriété des actifs immobiliers et pénétration du marché asiatique ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (32,7 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant président-directeur général du conseil de 8 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- investissements focalisés sur 3 secteurs à forte croissance: l’alimentaire (notamment les PFAS), la biologie médicale (tests génétiques) et l’environnement, avec une diversification prudente, telle celle dans les laboratoires pour matériaux de batteries,

- organisation en réseaux de PME donnant autonomie aux entités opérationnelles–950 laboratoires avec, dans chacun des 60 pays, un centre de services dédiés -paie, achats…,

- sécurisation du réseau par la montée à 34,5 % des grands laboratoires détenus par le groupe, soit un investissement annuel de 200 M€ environ jusqu’à 2027,

- panachage entre croissance externe et ouverture ou déploiement de sites,

- innovation donnant un avantage concurrentiel :

- coordination des systèmes propriétaires de gestion des données,

- laboratoires et plateformes de solutions détenus en propre (système LIMS), bases de données BioPrint et lancement de DiscoveryAI (réduction de 20 % de la durée de mise sur le marché des médicaments),

- accompagnement de start-up (+ 320), contribuant à plus de 11 % de la croissance des revenus depuis 2000, notamment dans les diagnostics in vitro, la génomique et les biomarqueurs pour transplantation de foie ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2025 via :

- la généralisation de la mesure des émissions générées par chacun des sites,

- le recours aux crédits carbone et la participation au fonds Livelihood Carbon,

- la gestion circulaire et l’investissement dans des fermes solaires ;

- Légitimité scientifique et stratégique forte -activité résiliente, fortes barrières à l’entrée, partenariats anciens avec les institutions de recherche, plus de 200 000 méthodes d’analyse ;

- Bilan maîtrisé : levier de la dette de 1,9 et autofinancement libre de 801 M€.

Défis

- Activité marquée par une forte saisonnalité (débuts d’année poussifs), par la sensibilité aux conditions climatiques et par les effets de change qui risquent de s’aggraver au 2 nd semestre ;

- Après un bond de 6,9 % des revenus au 1 er trimestre, anticipations 2025 inchangées : croissance organique du chiffre d’affaires autour de 5 %, apport attendu de 250 M€ des acquisitions, amélioration de la marge opérationnelle ;

- Objectifs 2027confirmés : revenus proches de 10 Mds€, marge opérationnelle de + 24 %, autofinancement libre proche de 1,5 Md€ et effet de levier autour de 1,5 ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,60 €.