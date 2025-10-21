 Aller au contenu principal
Novo Nordisk va renouveler plus de la moitié de son conseil d'administration, dont son président
information fournie par AFP 21/10/2025 à 17:56

Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk, qui a récemment changé de patron et licencié 9.000 de ses employés, a annoncé mardi renouveler plus de la moitié de son conseil d'administration, dont son président ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk, qui a récemment changé de patron et licencié 9.000 de ses employés, a annoncé mardi renouveler plus de la moitié de son conseil d'administration, dont son président.

Ce renouvellement, qui interviendra le 14 novembre, arrive après un désaccord entre la Fondation Novo Nordisk, actionnaire majoritaire du groupe, et le conseil d'administration sortant.

"Le Conseil a conclu qu'il est dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire afin d'élire de nouveaux membres du conseil pour clarifier la gouvernance future de Novo Nordisk", a déclaré le président sortant, Helge Lund, cité dans un communiqué.

Sur les 12 membres actuels du conseil d'administration, seuls cinq vont rester en place.

M. Lund doit être remplacé par l'actuel président de la Fondation Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, ancien directeur du groupe entre 2000 et 2016.

A la vice-présidence, Cees de Jong succédera à Henrik Poulsen.

Laurence Debroux, Andreas Fibig, Sylvie Grégoire, Christina Law et Martin Mackay vont également quitter le conseil d'administration.

"Le Conseil a proposé un renouvellement axé sur l'ajout de compétences nouvelles et spécifiques tout en maintenant une certaine continuité, tandis que le Conseil de la Fondation souhaitait une reconfiguration plus étendue", a expliqué M. Lund dans le communiqué.

