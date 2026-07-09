Allemagne- Hausse surprise des exportations en mai

Les exportations allemandes ont, contre toute attente, augmenté de 0,9% en mai par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,3% des exportations, après une hausse de 0,9% en avril.
Les importations ont, quant à elles, baissé de 2,5% sur un mois en mai, après une hausse de 1,2% le mois précédent et contre un consensus à +0,1%.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer