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Allemagne- Hausse surprise des exportations en mai
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 08:10

Les exportations allemandes ont, contre toute attente, augmenté de 0,9% en mai par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,3% des exportations, après une hausse de 0,9% en avril.

Les importations ont, quant à elles, baissé de 2,5% sur un mois en mai, après une hausse de 1,2% le mois précédent et contre un consensus à +0,1%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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