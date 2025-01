Allemagne: hausse du taux de chômage en décembre information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage en Allemagne a augmenté de 0,1 point de pourcentage en décembre 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 6,0% de la population active, selon les données mensuelles de l'Agence Fédérale pour le Travail.



Avec le début des vacances d'hiver, le nombre de chômeur a augmenté de 33.000 pour atteindre 2.807.000 en données brutes le mois dernier. Corrigé des variations saisonnières, il s'est accru de 10.000, toujours par rapport à novembre.



Par rapport à décembre 2023, le nombre de chômeurs a monté de 170.000 et le taux de chômage a grimpé de 0,3 point, reflétant ainsi l'impact des difficultés économiques allemandes sur le marché de l'emploi.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.