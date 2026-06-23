Allemagne : dégradation de l'activité dans le secteur privé

Selon des données préliminaires du mois de juin, l'activité dans le secteur des services allemand a accéléré sa contraction. L'indice qui la mesure est passé de 48,1 à 46,8 points, là où les analystes espéraient une légère hausse à 49 points. A 46,8 points, il est sur un plus bas de 43 mois.

En ce qui concerne l'activité manufacturière, sa détérioration s'est également accélérée en passant de 50,1 à 50 points, un plus bas de 5 mois. Les analystes visaient 50,3 points.

Enfin, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre ces deux secteurs, est passé de 48,8 à 48 points, contre une prévision à 49,9. A 48 points, il est sur son plus bas niveau depuis 18 mois.

Pour Phil Smith, directeur associé de l'économie chez S&P Global Market Intelligence : " la bonne nouvelle est que les pressions inflationnistes ont commencé à s'atténuer, les coûts des intrants augmentant à leur rythme le plus lent depuis la période précédant immédiatement le début de la guerre au Moyen-Orient - bien qu'ils restent élevés par rapport aux normes historiques. La mauvaise nouvelle est que l'activité des entreprises a reculé pour le troisième mois consécutif et au rythme le plus rapide de cette série, augmentant ainsi un peu plus la probabilité que l'économie ait replongé dans la contraction au deuxième trimestre".