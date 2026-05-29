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Allemagne-Baisse surprise du nombre de chômeurs en mai
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 10:34

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a baissé de façon inattendue en mai, montrent les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a diminué de 12.000 pour atteindre 2,95 millions en mai. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 10.000.

Cette baisse est probablement due à un effet de rebond après les données d'avril, a précisé l'Office fédéral du travail.

"Malgré une baisse du chômage, la reprise printanière n'a pas vraiment pris de l'ampleur cette année", observe la directrice, Andrea Nahles, dans un communiqué.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à +6,3%, alors que les analystes tablaient sur une stabilité à +6,4%.

Le nombre absolu de chômeurs était resté au-dessus de la barre des trois millions depuis quatre mois consécutifs en données non corrigées.

(Rédigé par Friederike Heine et Maria Martinez ; version française Augustin Turpin)

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