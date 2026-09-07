Allemagne-Baisse surprise de la production industrielle en juillet

La production industrielle allemande a diminué de 1,1% en juillet par rapport au mois précédent, de façon inattendue, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,1% de la production industrielle allemande, après 0,0% (révisé de +0,2%) en juin.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)