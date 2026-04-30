Allemagne-Baisse plus forte que prévu des ventes au détail en mars

Les ventes au détail en Allemagne ont baissé de 2% en mars sur un mois, plus que prévu, montrent les données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.
Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,1% en mars, après -0,3%(révisé de -0,6%) le mois précédent.
Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont baissé de 2%, alors que les économistes tablaient sur +0,5% et après +0,9%(révisé de +0,7%) en février.
(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)
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