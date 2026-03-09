 Aller au contenu principal
Allemagne-Baisse plus forte que prévu des commandes à l'industrie en janvier
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 09:46

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont baissé beaucoup plus que prévu en janvier, a déclaré lundi l'Office fédéral de la statistique.

Les commandes ont chuté de 11,1% en janvier par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 4,5%, après +6,4% (révisé de +7,8%) en décembre.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

