Allemagne-Baisse plus forte que prévu des commandes à l'industrie en janvier

Les commandes industrielles en Allemagne ont baissé beaucoup plus que prévu en janvier, a déclaré lundi l'Office fédéral de la statistique.
Les commandes ont chuté de 11,1% en janvier par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 4,5%, après +6,4% (révisé de +7,8%) en décembre.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)
