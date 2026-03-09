Allemagne-Baisse plus forte que prévu des commandes à l'industrie en janvier

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont baissé beaucoup plus que prévu en janvier, a déclaré lundi l'Office fédéral de la statistique.

Les commandes ont chuté de 11,1% en janvier par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 4,5%, après +6,4% (révisé de +7,8%) en décembre.

