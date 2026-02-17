Allemagne: Baisse inattendue du moral des investisseurs en février, selon ZEW

Photo d'archives de l'horizon de Francfort
Le moral des investisseurs allemands a reculé de manière inattendue en février, à 58,3 points, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse à 65 points après 59,6 en janvier.
La perception des conditions économiques actuelles s'est en revanche légèrement améliorée, passant de -72,7 points en janvier à -65,9 points ce mois-ci.
