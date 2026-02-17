information fournie par Reuters • 17/02/2026 à 12:33

Allemagne: Baisse inattendue du moral des investisseurs en février, selon ZEW

Photo d'archives de l'horizon de Francfort

Le moral ​des investisseurs allemands a reculé de ​manière inattendue en février, ​à 58,3 ⁠points, montre l'enquête ‌mensuelle publiée mardi par l'institut d'études ​économiques ‌ZEW.

Les analystes ⁠interrogés par Reuters tablaient sur une ⁠hausse à ‌65 points après ⁠59,6 en ‌janvier.

La perception ⁠des conditions économiques ⁠actuelles s'est ‌en revanche légèrement ​améliorée, ‌passant de -72,7 points en janvier à -65,9 ​points ce mois-ci.

(Rédigé ⁠par Friederike Heine et Ludwig Burger, version française Diana Mandia, édité par Kate ​Entringer)