 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Baisse inattendue du moral des investisseurs en février, selon ZEW
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:33

Photo d'archives de l'horizon de Francfort

Photo d'archives de l'horizon de Francfort

Le moral ​des investisseurs allemands a reculé de ​manière inattendue en février, ​à 58,3 ⁠points, montre l'enquête ‌mensuelle publiée mardi par l'institut d'études ​économiques ‌ZEW.

Les analystes ⁠interrogés par Reuters tablaient sur une ⁠hausse à ‌65 points après ⁠59,6 en ‌janvier.

La perception ⁠des conditions économiques ⁠actuelles s'est ‌en revanche légèrement ​améliorée, ‌passant de -72,7 points en janvier à -65,9 ​points ce mois-ci.

(Rédigé ⁠par Friederike Heine et Ludwig Burger, version française Diana Mandia, édité par Kate ​Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank