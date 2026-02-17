Relation Chine-Etats-Unis : Donald Trump va "prendre une décision très bientôt" sur de nouvelles livraisons d'armes à Taïwan

Xi Jinping et Donald Trump. ( POOL/AFP / JESSICA LEE )

"La question de Taïwan est le sujet le plus important dans la relation Chine-Etats-Unis. Les Etats-Unis doivent traiter les ventes d'armement à Taïwan avec prudence", a mis en garde début février le président chinois Xi Jinping, selon ses propos rapportés par la télévision d'Etat.

Donald Trump fait fi des sensibilités de la Chine. Le président américain a indiqué qu'il se prononcerait bientôt sur d'éventuelles nouvelles ventes d'armes à Taïwan, un sujet qui irrite Pékin et qui lui a valu récemment un avertissement du président chinois Xi Jinping. "Je lui en parle. Nous avons eu une bonne conversation et nous allons prendre une décision très bientôt", a déclaré lundi 16 février, à bord de son avion Air Force One, Donald Trump. Ce dernier et Xi Jinping doivent se retrouver à Pékin en avril.

Sans reconnaître officiellement Taïwan, Washington est le principal soutien et fournisseur d'armement de l'île dont Pékin revendique la souveraineté. Or, depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, Taïwan a déjà annoncé deux nouvelles livraisons, la dernière mi-décembre et pour un montant de 11,1 milliards de dollars, inégalé depuis 2001. La Chine a réagi fin décembre par une démonstration de force dans le détroit maritime situé au nord et au sud-ouest de Taïwan, incluant des exercices des tirs à munitions réelles visant à simuler un blocus de ports clés de l'île et des attaques contre des cibles maritimes.

Une enveloppe supplémentaire de 40 milliards de dollars sur huit ans pour moderniser la défense de Taïwan a été mise sur la table par le président taïwanais Lai Ching-te. Ce budget de défense n'a pas encore obtenu le feu vert du Parlement où le président taïwanais n'a pas la majorité mais après deux mois de blocage, une issue parlementaire positive a semblé se dessiner, l'un des partis d'opposition acceptant la semaine dernière d'examiner le budget proposé. Ces fonds doivent permettre de financer, entre autres, un projet de "T-Dome", un système de défense aérienne multicouche, inspiré du "Dôme de fer" israélien.

Taïwan suit de près "les interactions entre les États-Unis et la Chine"

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré mardi qu'il suivait de près "les interactions entre les États-Unis et la Chine et maintenait une bonne communication avec la partie américaine". "Taïwan est fermement convaincu que ce n'est qu’en renforçant continuellement ses capacités d'autodéfense qu’il pourra préserver la paix et la prospérité chèrement acquises", a indiqué le ministère dans un communiqué, promettant de continuer à "renforcer la coopération avec les États-Unis".

Lors d'un appel téléphonique avec Donald Trump début février, Xi Jinping a mis en garde les Etats-Unis et appelé le président américain au "respect mutuel" et à la "prudence". "La question de Taïwan est le sujet le plus important dans la relation Chine-Etats-Unis. Les Etats-Unis doivent traiter les ventes d'armement à Taïwan avec prudence", a-t-il déclaré, selon ses propos rapportés par la télévision d'Etat. La nouvelle "Stratégie de défense nationale" (NDS) des Etats-Unis pour 2026, publiée en janvier par le ministère américain de la Guerre, indique que Washington "dissuadera la Chine dans la région indo-pacifique par la force, et non par la confrontation" mais ne fait pas mention de Taïwan, contrairement aux précédentes stratégies. Washington pousse par ailleurs Taipei à investir davantage pour assurer sa protection.

La Chine a intensifié sa pression militaire sur Taïwan

Taïwan et la Chine sont séparées politiquement depuis la guerre civile chinoise, achevée en 1949. Pékin revendique le territoire et dit souhaiter une "réunification" pacifique, mais n'exclut pas l'usage de la force pour prendre le contrôle du territoire insulaire. Ces dernières années, la Chine a intensifié sa pression militaire sur l'île et déploie quasi quotidiennement des navires de guerre et des avions de chasse autour de Taïwan.

"Si Taïwan était annexée par la Chine, les ambitions expansionnistes de la Chine ne s'arrêteraient pas là", a estimé le président Lai dans un entretien à l'AFP la semaine dernière. "Les prochains pays menacés seraient le Japon, les Philippines et d'autres dans la région indopacifique, avec des répercussions qui se feraient sentir jusqu'aux Amériques et en Europe", a-t-il jugé, s'attirant les reproches de Pékin qui l'a taxé de "créateur de crises" et "instigateur de guerres".