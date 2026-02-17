Warner ouvre sept jours de discussions avec Paramount sur son offre de rachat

( AFP / ROBYN BECK )

Le groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD) a annoncé mardi ouvrir sept jours de discussions avec Paramount pour discuter de son offre de rachat, concurrente de celle de Netflix.

"Netflix a accordé à WBD une dispense limitée (...) permettant à WBD d'engager des discussions avec Paramount Skydance pendant une période de sept jours se terminant le 23 février 2026", afin de donner à Paramount "la possibilité de présenter sa meilleure offre" qui sera "finale", précise Warner dans un communiqué.

Durant cette période, Warner entamera des discussions avec Paramount "pour clarifier certains termes" de son offre. Il lui a notamment adressé mardi une série de "questions clés" pour préciser sa dernière offre, datant du 10 février.

Netflix conserve le droit de s'aligner sur la nouvelle offre de Paramount, précise-t-il encore.

Warner réitère dans l'immédiat sa préférence pour l'offre de rachat de Netflix, et annonce que l'assemblée générale extraordinaire lors de laquelle ses actionnaires devront trancher sur l'opération se tiendra le 20 mars.

La saga du rachat de Warner dure depuis plusieurs mois, opposant deux géants du divertissement. Fin octobre, Warner s'est officiellement dite ouverte aux offres de rachat avant d'annoncer, début décembre, un accord avec Netflix.

Paramount avait été le premier à manifester son intérêt, mais le conseil d'administration a rejeté de manière répétée ses offres.

Paramount propose de prendre le contrôle de la totalité du groupe, avec toutes ses chaînes de télévision y compris CNN, alors que Netflix n'est intéressé que par le studio de cinéma Warner Bros et l'ensemble HBO (chaînes et plateforme de streaming HBO Max).

Paramount offre 108 milliards de dollars, dette comprise, et Netflix 82,7 milliards.

Le 10 février, Paramount a de nouveau amélioré son offre en proposant de verser 0,25 dollar par action aux actionnaires de Warner pour chaque trimestre au-delà du 31 décembre 2026 durant lequel la transaction n'est pas finalisée. Il propose aussi de financer les frais de résiliation de 2,8 milliards de dollars payables à Netflix.