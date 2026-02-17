WBD rejette l'offre révisée de Paramount, accorde une semaine pour proposer un meilleur prix

La fusion de Paramount Global avec Skydance Media est presque achevée

Warner Bros Discovery (WBD) a rejeté ‌mardi l'offre d'achat de 30 dollars par action (25,36 euros par action) ​soumise par Paramount Skydance pour le géant hollywoodien, qui a cependant accordé à son concurrent sept jours pour améliorer son prix.

Paramount a proposé de ​manière informelle un montant plus élevé de 31 dollars par action, a déclaré WBD, incitant ​apparemment le conseil d'administration à reprendre ⁠les discussions.

Warner Bros Discovery fait l'objet d'une bataille entre Paramount et ‌Netflix pour la reprise de ses activités. Son conseil d'administration a approuvé l'offre de Netflix mais Paramount veut forcer ​le studio hollywoodien à ‌revenir à la table des négociations.

Paramount a désormais jusqu'au ⁠23 février pour soumettre sa "meilleure et dernière offre", a ajouté WBD, précisant que Netflix sera alors en droit de relever la sienne au ⁠même niveau, dans ‌le cadre de son accord de fusion avec le géant ⁠du streaming.

"Pour être clair, notre conseil d'administration n'a pas estimé que ‌votre proposition était raisonnablement susceptible de conduire à une ⁠transaction supérieure à la fusion avec Netflix", ont déclaré ⁠Samuel DiPiazza Jr, ‌président de WBD, et David Zaslav, directeur général, dans une lettre adressée ​mardi au conseil d'administration de Paramount.

"Nous ‌continuons à recommander et à nous engager pleinement dans notre transaction avec Netflix."

Un conseiller bancaire ​non identifié de Paramount a déclaré que l'offre pourrait atteindre 31 dollars par action, voire plus, si WBD ouvrait les négociations, ⁠et le groupe s’attend désormais à ce que la meilleure et dernière proposition dépasse ce montant.

Paramount Skydance grimpait de 4,2 % avant l'ouverture de la Bourse de New York mardi, tandis que WBD prenait près de 2%.

(Milana Vinn et Dawn Kopecki et Dawn Chmielewski, version française elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)