 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alibaba poursuit les États-Unis en justice pour ses liens avec l'armée chinoise
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 20:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe; ajout d'informations issues de la plainte, du contexte, des paragraphes 2 à 3 et 6 à 12; ajout des signatures)

* Alibaba nie que ses produits soient destinés à la défense ou au renseignement

* Alibaba, Baidu, BYD et d’autres entreprises ont été ajoutées ce mois-ci à la liste noire du Pentagone

* Le Pentagone refuse de commenter

par Jonathan Stempel et Doina Chiacu

Alibaba 9988.HK , le géant chinois de la technologie et du commerce électronique, a poursuivi mardi le gouvernement américain en justice pour avoir été inscrit sur une liste d’entreprises chinoises que le ministère de la Défense a associées à l’armée de ce pays.

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de San José, en Californie, après que le Pentagone eut élargi , le 8 juin, sa liste noire des prétendues « entreprises militaires chinoises » à 188 entités, reflétant ainsi la crainte que l’armée chinoise ne puisse tirer parti du secteur privé de ce pays pour faire progresser ses capacités. Alibaba a été accusée d’être un « acteur de la fusion entre le secteur civil et le secteur militaire au service de la base industrielle de défense chinoise » en raison de son affiliation avec le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information. Le Pentagone a également déclaré qu’Alibaba était indirectement affiliée à l’autorité chinoise de régulation des actifs d’État, connue sous le nom de SASAC.

« Ces conclusions ne reposent sur aucun fondement factuel ou juridique », a déclaré Alibaba. « Alibaba est dirigée par un conseil d’administration indépendant, dont aucun membre n’a de lien avec l’armée », a-t-elle ajouté. « Ses produits et services sont destinés au commerce de détail, à la logistique et aux technologies de l’information pour les entreprises — et non aux armes, à la défense ou au renseignement. » Le recours vise à obtenir le retrait d’Alibaba de cette liste. Un porte-parole du Pentagone a refusé de commenter, indiquant que l’agence ne s’exprimait pas sur les litiges en cours.

BAIDU ET BYD ÉGALEMENT AJOUTÉS À LA LISTE En vertu d’une loi américaine récente, le Pentagone ne peut plus passer de contrats avec les entreprises figurant sur la liste noire à compter de ce mois-ci, ni acheter leurs produits ou services par l’intermédiaire de tiers à partir de 2027.

L'inscription sur cette liste n'implique pas de sanctions officielles. Parmi les autres entreprises ajoutées à la liste ce mois-ci figurent le moteur de recherche Baidu 9888.HK , les constructeurs automobiles BYD 002594.SZ et NIO 9866.HK , ainsi que la société de biotechnologie WuXi AppTec 603259.SS . WuXi a déposé le 11 juin une plainte similaire à celle d’Alibaba. Alibaba a qualifié cette désignation d’arbitraire et de capricieuse, affirmant qu’elle avait déjà causé un préjudice irréparable. « Pour de nombreuses entreprises américaines, Alibaba est la principale porte d’entrée vers le marché chinois », a-t-elle déclaré. « Qualifier Alibaba d’“entreprise militaire chinoise”, c’est la présenter comme un instrument de l’armée chinoise et une menace pour la sécurité nationale américaine. Cette désignation … porte directement atteinte à la réputation d’Alibaba et jette une ombre sur toutes les relations que l’entreprise entretient avec les États-Unis. »

Valeurs associées

ALIBABA GRP
11,530 EUR Tradegate 0,00%
ALIBABA GRP
13,4595 USD OTCBB +0,93%
BAIDU RG-A
12,174 EUR Tradegate -1,82%
NIO-A
4,530 EUR Tradegate +1,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,62 +25,55%
Pétrole Brent
77,19 -1,23%
CAC 40
8 340,71 -0,71%
STELLANTIS
5,273 -6,66%
SOITEC
120,4 -6,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank