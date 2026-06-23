Alibaba poursuit les États-Unis en justice pour ses liens avec l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe; ajout d'informations issues de la plainte, du contexte, des paragraphes 2 à 3 et 6 à 12; ajout des signatures)

* Alibaba nie que ses produits soient destinés à la défense ou au renseignement

* Alibaba, Baidu, BYD et d’autres entreprises ont été ajoutées ce mois-ci à la liste noire du Pentagone

* Le Pentagone refuse de commenter

par Jonathan Stempel et Doina Chiacu

Alibaba 9988.HK , le géant chinois de la technologie et du commerce électronique, a poursuivi mardi le gouvernement américain en justice pour avoir été inscrit sur une liste d’entreprises chinoises que le ministère de la Défense a associées à l’armée de ce pays.

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de San José, en Californie, après que le Pentagone eut élargi , le 8 juin, sa liste noire des prétendues « entreprises militaires chinoises » à 188 entités, reflétant ainsi la crainte que l’armée chinoise ne puisse tirer parti du secteur privé de ce pays pour faire progresser ses capacités. Alibaba a été accusée d’être un « acteur de la fusion entre le secteur civil et le secteur militaire au service de la base industrielle de défense chinoise » en raison de son affiliation avec le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information. Le Pentagone a également déclaré qu’Alibaba était indirectement affiliée à l’autorité chinoise de régulation des actifs d’État, connue sous le nom de SASAC.

« Ces conclusions ne reposent sur aucun fondement factuel ou juridique », a déclaré Alibaba. « Alibaba est dirigée par un conseil d’administration indépendant, dont aucun membre n’a de lien avec l’armée », a-t-elle ajouté. « Ses produits et services sont destinés au commerce de détail, à la logistique et aux technologies de l’information pour les entreprises — et non aux armes, à la défense ou au renseignement. » Le recours vise à obtenir le retrait d’Alibaba de cette liste. Un porte-parole du Pentagone a refusé de commenter, indiquant que l’agence ne s’exprimait pas sur les litiges en cours.

BAIDU ET BYD ÉGALEMENT AJOUTÉS À LA LISTE En vertu d’une loi américaine récente, le Pentagone ne peut plus passer de contrats avec les entreprises figurant sur la liste noire à compter de ce mois-ci, ni acheter leurs produits ou services par l’intermédiaire de tiers à partir de 2027.

L'inscription sur cette liste n'implique pas de sanctions officielles. Parmi les autres entreprises ajoutées à la liste ce mois-ci figurent le moteur de recherche Baidu 9888.HK , les constructeurs automobiles BYD 002594.SZ et NIO 9866.HK , ainsi que la société de biotechnologie WuXi AppTec 603259.SS . WuXi a déposé le 11 juin une plainte similaire à celle d’Alibaba. Alibaba a qualifié cette désignation d’arbitraire et de capricieuse, affirmant qu’elle avait déjà causé un préjudice irréparable. « Pour de nombreuses entreprises américaines, Alibaba est la principale porte d’entrée vers le marché chinois », a-t-elle déclaré. « Qualifier Alibaba d’“entreprise militaire chinoise”, c’est la présenter comme un instrument de l’armée chinoise et une menace pour la sécurité nationale américaine. Cette désignation … porte directement atteinte à la réputation d’Alibaba et jette une ombre sur toutes les relations que l’entreprise entretient avec les États-Unis. »