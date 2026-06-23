 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alibaba poursuit le ministère américain de la Défense en justice pour l'avoir qualifiée d'« entreprise militaire chinoise »
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 19:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant chinois de la technologie et du commerce électronique Alibaba 9988.HK a poursuivi le ministère américain de la Défense en justice pour l'avoir qualifiée d'« entreprise militaire chinoise », selon un document judiciaire déposé mardi.

Valeurs associées

ALIBABA GRP
11,360 EUR Tradegate -1,47%
ALIBABA GRP
13,1250 USD OTCBB -1,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,62 +25,55%
CAC 40
8 340,71 -0,71%
Pétrole Brent
77,02 -1,45%
STELLANTIS
5,273 -6,66%
SOITEC
120,4 -6,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank