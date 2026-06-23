Alibaba poursuit le ministère américain de la Défense en justice pour l'avoir qualifiée d'« entreprise militaire chinoise »

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Le géant chinois de la technologie et du commerce électronique Alibaba 9988.HK a poursuivi le ministère américain de la Défense en justice pour l'avoir qualifiée d'« entreprise militaire chinoise », selon un document judiciaire déposé mardi.