Alfa Financial et Ocado soutenus par des initiations à l'achat chez Berenberg

(Zonebourse.com) - Alfa Financial Software gagne 3,4% à 160 GBX et Ocado Group s'adjuge 6,3% à 226 GBX à Londres, bénéficiant tous deux d'initiations de couverture à l'achat chez Berenberg, qui ajoute ainsi ces deux titres à son univers de couverture dans le secteur informatique au Royaume-Uni.
"Alfa propose des logiciels pour le secteur du financement d'actifs. Ses revenus d'abonnement augmentent, soutenus par l'accélération des gains de clients, tandis que les implémentations en cours apportent une bonne visibilité", souligne le broker allemand.
Berenberg s'attend à ce que les marges de cette société britannique augmentent à partir de l'exercice 2026, avec une solide progression du chiffre d'affaires stimulant une croissance plus rapide des bénéfices. Il fixe son objectif de cours à 260 GBX.
"De son côté, Ocado propose des logiciels et des solutions robotiques pour l'épicerie en ligne. Avec deux gains de clients en 2026, nous pensons que la dynamique prend de l'ampleur et qu'Ocado a la possibilité d'accélérer ses gains de clients", ajoute Berenberg, qui fixe son objectif de cours à 330 GBX.
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