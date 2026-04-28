Alexandria Real Estate recule en raison d'un FFO en baisse au premier trimestre

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28 avril - ** L'action de la société d'investissement immobilier Alexandria Real Estate Equities ARE.N s'effondre de 10,6 % à 40,73 dollars

** Le flux de trésorerie ajusté du premier trimestre — un indicateur de performance clé pour les FPI — a baissé à 1,73 $ par action, contre 2,30 $ un an plus tôt . Les analystes tablaient sur 1,74 $ par action — données compilées par LSEG

** La société prévoit une baisse des dépenses de construction annuelles d'environ 500 millions de dollars après 2026, en fonction des conditions du marché

** La note moyenne de 18 analystes est « conserver », avec un objectif de cours médian de 60 $ — données compilées par LSEG

** L'action ARE a reculé de 16,8 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 4,1 % de l'indice S&P 500 .SPX