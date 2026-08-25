Alexandra Reich quitte le conseil de surveillance d'ING

ING Group fait part de la démission d'Alexandra Reich de son conseil de surveillance à compter du 1er septembre 2026, une décision prise par l'intéressée en raison de son "souhait de rééquilibrer ses priorités".

Alexandra Reich a été nommée au conseil de surveillance de l'établissement financier néerlandais lors de son assemblée générale d'avril 2023 et siège actuellement au comité des risques, au comité ESG et au comité technologie et opérations.

De nationalité autrichienne, elle exerce également des fonctions de membre non exécutive des conseils d'administration de Cellnex Telecom, de DELTA Fiber et du Connecting Europe Broadband Fund, selon le site Internet d'ING.