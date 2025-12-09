 Aller au contenu principal
Alexander & Baldwin va être privatisé dans le cadre d'un rachat en espèces de 2,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 00:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds d'investissement en immobilier commercial Alexander & Baldwin ALEX.N , basé à Hawaï, a annoncé lundi qu'il allait être privatisé par un groupe d'investisseurs dirigé par MW Group, dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire qui valorise la société à environ 2,3 milliards de dollars.

Les actionnaires d'Alexander & Baldwin recevront 21,20 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 40 % par rapport au cours de l'action de la société à la dernière clôture.

Les actions de la société ont bondi de 37 % au cours de la période de transactions prolongée. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.

A&B, qui conservera son nom, sa marque et son siège social à Honolulu après le rachat, possède des centres commerciaux avec épicerie à Hawaï, dont 21 centres commerciaux, 14 actifs industriels et quatre immeubles de bureaux.

Le groupe d'investisseurs comprend la société immobilière MW Group, basée à Hawaï, Blackstone Real Estate, ainsi que DivcoWest, dont le siège est en Californie.

Le groupe prévoit d'investir plus de 100 millions de dollars pour moderniser les propriétés d'A&B, a déclaré l'entreprise.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

ALEX&BLDW REIT
15,140 USD NYSE -0,62%
