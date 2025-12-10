Wall Street ouvre sans direction claire, suspendue à la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la troisième fois consécutive, et donner des perspectives monétaires pour 2026.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,15%, l'indice élargi S&P 500 (-0,04%) évoluait à un niveau proche de l'équilibre, tandis que l'indice Nasdaq reculait de 0,30%.

"Tout tourne autour de la Fed aujourd'hui", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

L'institution monétaire doit rendre sa décision à 19H00 GMT et les investisseurs anticipent massivement une nouvelle baisse des taux -la troisième d'affilée- qui les ramènerait dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

Les acteurs du marché sont toutefois partagés quant à l'actualisation des anticipations de court et moyen terme des membres de la Fed en matière d'évolution des taux.

M. Cardillo s'attend, lui, à "un communiqué plutôt accommodant", avec un marché de l'emploi américain qui montre des signes de faiblesse.

"Si la déclaration est un peu plus ferme, dans le sens où elle pourrait indiquer une pause au premier trimestre 2026, cela pourrait décevoir les marchés", estime-t-il.

D'autres analystes tablent au contraire sur une position plus ferme de la part de la Fed quant à une inflation encore tenace.

La banque centrale américaine a un double mandat: elle doit veiller à ce que le marché de l'emploi reste dynamique mais aussi maintenir l'inflation à un niveau proche de 2% sur le long terme.

Les personnalités votant sur les taux directeurs sont d'ailleurs parues partagées sur la conduite à tenir par rapport aux signaux envoyés par l'économie américaine.

"Il est tout à fait possible qu'une véritable division apparaisse, les colombes (partisans d'une politique plus souple, ndlr) exprimant leurs inquiétudes quant à la faiblesse du marché du travail et les faucons (partisans d'une politique ferme, ndlr) s'inquiétant de l'inflation", écrit dans une note David Morrison, de Trade Nation.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans restait stable par rapport à la clôture la veille, à 4,19%.

Au tableau des valeurs, GE Vernova, qui rassemble les anciennes activités énergétiques du conglomérat General Electric, s'envolait (+13,91% à 712,30 dollars) après avoir revu à la hausse ses prévisions sur le long terme (d'ici 2028) et avoir confirmé celles de 2025.

La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop (-4,76% à 22,01 dollars) pâtissait de performances financières moins bonnes qu'attendu pour le troisième trimestre, notamment en termes de chiffre d'affaires.

La société de défense AeroVironment glissait franchement (-8,28% à 258,12 dollars) après des résultats en deçà des attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé, dont un bénéfice net par action à 44 cents, alors que le marché tablait sur 78 cents.

Le marché attend désormais les résultats de l'éditeur de logiciels Adobe (+0,14%) et du spécialiste des centres de données Oracle (-0,68%) après la clôture, puis ceux du spécialiste des puces Broadcom (-1,28%) et de la chaîne de supermarchés de demi-gros Costco (-0,18%) jeudi.

