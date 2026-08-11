Alcon voit plus clair, Intercontinental déçoit

(Zonebourse.com) - Les publications animent les marchés européens ce matin. Alcon progresse après des résultats supérieurs aux attentes et les pétrolières norvégiennes profitent du rebond du brut. Côté baisses, IWG et Genuit déçoivent malgré une hausse de leurs revenus et Intercontinental Hotels souffre d'un ralentissement du revenu par chambre.

Actions en hausse

Alcon ( 4%) : le numéro un mondial de l'ophtalmologie publie des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, alliant croissance du chiffre d'affaires et amélioration de la rentabilité. Fort de cette dynamique, le groupe relève ses objectifs de profits pour l'ensemble de l'exercice 2026 et revoit à la baisse l'impact estimé des droits de douane.

Equinor ( 2%), Aker ( 2%) : les pétrolières norvégiennes progressent dans le sillage d'un rebond des cours du brut, soutenant l'ensemble des valeurs exposées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures en mer du Nord.

RTL Group ( 2%) : le groupe audiovisuel profite d'un relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, publié en début de journée. Si les revenus publicitaires télévisés restent à la traîne, l'intégration de Sky et la forte croissance du streaming constituent les moteurs de cette révision haussière.

ISS ( 2%) : le prestataire de services aux entreprises annonce le lancement de la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions, plafonné à 1,9 MdDKK. Ce signal positif de retour aux actionnaires soutient la progression du titre.

Philips ( 2%) : le groupe néerlandais de technologies médicales grimpe après l'annonce d'une mise à jour de son accord de partenariat à long terme avec Exor, la holding de la famille Agnelli, autorisant celle-ci à renforcer sa participation au capital. Ce rapprochement capitalistique est accueilli favorablement par le marché en ce début de séance.

Actions en baisse

International Workplace Group (-7%) : le spécialiste des espaces de travail flexibles publie des résultats semestriels mitigés. Le chiffre d'affaires progresse mais le bénéfice net part du groupe recule sur la période, décevant les investisseurs.

Genuit Group (-5%) : le fabricant britannique de systèmes de gestion de l'eau et de l'air publie des résultats semestriels en demi-teinte. Si le chiffre d'affaires progresse à 307,8 MGBP, le bénéfice net recule sur la période. Ce décalage entre croissance du chiffre d'affaires et contraction des profits sanctionne le titre en ouverture de séance.

Legal & general (-3%) : l'assureur et gestionnaire d'actifs britannique est sanctionné par une double dégradation à la vente, Goldman Sachs abaissant son avis à vendre avec un objectif de 257 GBX, suivi d'UBS qui adopte la même recommandation tout en relevant son objectif à 280 GBX.

Intercontinental hotel (-2%) : la chaîne hôtelière propriétaire de Holiday Inn et Crowne Plaza publie des résultats semestriels en décalage. Si le chiffre d'affaires atteint 2,66 MdsUSD au premier semestre, le bénéfice recule sur la période. Le ralentissement de la croissance du revenu par chambre accentue la pression sur le titre.

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