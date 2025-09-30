 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alcoa fermera la raffinerie de Kwinana et subira une perte de 890 millions de dollars
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 01:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur d'aluminium Alcoa Corp

AA.N a déclaré lundi qu'il fermerait définitivement sa raffinerie d'alumine de Kwinana en Australie occidentale et qu'il subirait une perte de 890 millions de dollars au troisième trimestre en raison de cette fermeture.

