Alcoa fermera la raffinerie de Kwinana et subira une perte de 890 millions de dollars

Le producteur d'aluminium Alcoa Corp

AA.N a déclaré lundi qu'il fermerait définitivement sa raffinerie d'alumine de Kwinana en Australie occidentale et qu'il subirait une perte de 890 millions de dollars au troisième trimestre en raison de cette fermeture.