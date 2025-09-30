Alcoa fermera la raffinerie de Kwinana et subira une perte de 890 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le producteur d'aluminium Alcoa Corp
AA.N a déclaré lundi qu'il fermerait définitivement sa raffinerie d'alumine de Kwinana en Australie occidentale et qu'il subirait une perte de 890 millions de dollars au troisième trimestre en raison de cette fermeture.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer