Paris, le 10 mars 2021 - 17h45 CET -- Alchimie (FR0014000JX7 -- ALCHI), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce aujourd'hui l'acquisition d'actifs d'édition de TV4Entertainment, le leader mondial des chaînes de streaming OTT.



Avec cette opération, Alchimie acquiert un portefeuille de près de dix chaînes SVOD thématiques, telles que Motorland (Sports mécaniques), DocCom TV (Documentaires), Nautical Mile (Nautisme), Gone TV (Chasse/Pêche) et Inside Outside (Maison et Jardin), comportant plusieurs milliers d'heures de contenus en streaming et ciblant partout dans le monde des audiences qui ne trouvent pas d'offre correspondant à leurs passions. Ces actifs comptent déjà une base de près de 15 000 abonnés qui représentent un chiffre d'affaires près d'1 million de dollars.