Alchimie annonce ses résultats du premier semestre et confirme ses objectifs 2022

- Chiffre d’affaires de 12,5 M€, en ligne avec la trajectoire annoncée

- Amélioration du taux de marge brute à 56%, vs. 49% au 30 juin 2021

- Atteinte d’un EBITDA positif à fin juin 2022

- Position de trésorerie de 5,1 M€ à fin juin 2022

- Confirmation des objectifs 2022 : chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ et atteinte d’un EBITDA positif



Paris, le 18 octobre 2022 – 17h45 CEST : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce ses résultats semestriels consolidés pour la période close au 30 juin 2022.



Pauline Grimaldi d’Esdra, Directrice générale d’Alchimie commente : « Les résultats de ce premier semestre sont en ligne avec les objectifs annoncés en début d’année, notamment le niveau de chiffre d’affaires et l’atteinte d’un EBITDA positif. Après avoir finalisé la réorganisation de la Société au cours du semestre écoulé, nous posons désormais les jalons d’une diversification nécessaire par le développement des réseaux de distribution indirecte de nos chaînes. »