Alchimie annonce la publication de son chiffre d'affaires semestriel à 15,6 M€, en hausse de +14%

Progression du chiffre d'affaires Vidéo de +22% vs. S1 2020

Consolidation de l'activité matérialisée par le lancement de 40 chaînes sur la période, portant l'offre totale à 106 chaînes, et près de 400 000 abonnés à fin juin

Poursuite de l'internationalisation avec l'enrichissement du catalogue de contenus premium thématiques et succès de l'intégration des équipes de TV4 aux Etats-Unis

Lancement d'une nouvelle version d'Alchimie Studio permettant de capitaliser sur le potentiel de la creative economy en offrant une totale autonomie aux talents

Transition assurée avec succès pendant l'absence de Nicolas d'Hueppe, Fondateur et PDG d'Alchimie, dont le retour est prévu en septembre 2021

Décalage de plusieurs contrats de co-création et de distribution





Paris, le 20 juillet 2021 - 17h45 : ALCHIMIE (FR0014000JX7 - ALCHI - Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce son chiffre d'affaires semestriel consolidé.