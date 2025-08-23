Les gens du voyage convergent en Moselle pour recevoir une "bénédiction"

De nombreuses caravanes se sont installées sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin, en Moselle, le 22 août 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"C'est une ville qui s'installe" : plus de 20.000 personnes de la communauté des gens du voyage sont attendues au rassemblement évangélique de l'association Vie et Lumière à Grostenquin (Moselle) qui commence dimanche et occasionne divers désagréments pour les riverains.

Sur une base aérienne militaire désaffectée, des milliers de caravanes ont commencé à s'installer dès vendredi autour d'un immense chapiteau, "l'un des plus grands d'Europe" selon les organisateurs, où seront organisées les cérémonies religieuses pendant une semaine.

"Le message de l'évangile sera prêché comme au temps primitif des premiers apôtres", explique à l'AFP Joseph Charpentier, pasteur au look de businessman dans son ensemble chemise-cravate-pantalon de costume et ses lunettes aviateur.

"Le deuxième but du rassemblement, c'est de permettre à des familles de se retrouver après avoir été séparées pour des missions d'été", au cours desquelles des membres de la communauté partent prêcher aux quatre coins de France, ajoute-t-il.

De chaque côté de la longue piste de décollage animée par le ballet incessant des véhicules et de jeunes à scooter, des familles entières garent leurs caravanes sur des terrains herbeux, se branchent aux groupes électrogènes ou aux canalisations et sortent les barbecues pour entamer cette semaine de retrouvailles et de recueillement qui se terminera le dimanche 31 août par les baptêmes.

- "Communion des frères" -

"On vient ici pour être béni, chercher la communion des frères. Nous sommes ici parce qu'un Dieu existe. C'est comme le vent, on ne le voit pas mais on le sent", explique Samuel Thom, 69 ans, arrivé de région parisienne avec sa femme, ses oncles et ses cousins.

"Il y a beaucoup de bénédictions. Moi j'ai ma mère qui était atteinte du cancer, on a prié pour elle et elle a guéri", témoigne ce retraité nomade qui a vécu toute sa vie de divers travaux, principalement de peinture ou d'élagage, au cours des différentes étapes de ses pérégrinations.

Le pasteur Joseph Charpentier (à droite) discute devant le chapiteau du rassemblement "Vie et Lumière", le 22 août 2025 à Grostenquin, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Des stands de prière sont disséminés ça et là sur le site, proposant aussi bien des onctions d'huile que des "conseils et soutien spirituels".

"Jésus a dit: +Vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris+", récite le pasteur Grégory Ojeda, venu d'Argenteuil. "On essaie de vivre la Bible comme elle se vivait au départ, sans trop de mélanges."

Selon les organisateurs, l'association Vie et Lumière réunit 150.000 personnes au sein d'une communauté des gens du voyage qui compte encore 400.000 membres en France.

"Aujourd'hui, beaucoup sont semi-sédentaires. En période d'hiver, pour beaucoup de raisons dont la scolarité des enfants, les activités commerciales et régulariser des aspects administratifs, nous devons rester sur des aires d'accueil ou des terrains en location", note Joseph Charpentier.

"Mais les gitans ont une liberté dans le coeur et dans la façon de vivre qu'il faut garder", complète Grégory Ojeda. "Un pays qui laisse les gitans voyager est un pays libre."

Gardien de la liberté des gens du voyage, l'Etat encadre cependant ce rassemblement d'un dispositif de gendarmerie conséquent, pour éviter les débordements et limiter les nuisances causées aux riverains.

- 427 gendarmes -

En plus de quatre associations de la protection civile, 427 gendarmes et 14 sapeurs-pompiers ont été mobilisés vendredi pour canaliser le flux de caravanes qui a pu, par le passé, paralyser le réseau routier local et empêcher des habitants de se rendre au travail.

Le préfet de la Moselle Pascal Bolot (à droite) et le commandant du groupement de gendarmerie, le général Marc Peyrar (à gauche), surveillent les arrivées de caravanes sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin, en Moselle, le 22 août 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"Les bouchons et la circulation ont été bien gérés", a estimé le préfet, Pascal Bolot. A 16h00 vendredi, "les 25 kilomètres de ralentissements" comptabilisés le matin avaient été "totalement" résorbés.

Reste l'épineuse question des déjections, une grande partie de la communauté préférant aller faire ses besoins dans la nature environnante que dans les 110 toilettes de chantier dispersées sur la base.

"Au bout de 10 jours, vous faites une photo aérienne, c'est blanc (de papier toilette, ndlr), vous croyez qu'il a neigé, vous ne pouvez plus marcher", s'agace Jean Delles, maire de Bistroff, qui a gardé un mauvais souvenir des précédents rassemblements.

"S'il y a défaillance, il y a une société qui interviendra pour nettoyer au fur et à mesure et pas attendre le dernier jour de découvrir un spectacle parfois désolant et devoir nettoyer tout ça dans l'urgence", promet le préfet.