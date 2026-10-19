Albertsons entame son procès contre Kroger, d'un montant de 8 milliards de dollars, suite à l'échec de leur fusion

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* Deux chaînes avaient les yeux rivés sur des concurrents comme Walmart et Costco

* Albertsons affirme que Kroger n'a pas fait le nécessaire pour obtenir l'autorisation des autorités réglementaires

* Kroger conteste cette affirmation et impute la responsabilité à l'opposition des autorités réglementaires

par Tom Hals

La chaîne de supermarchés américaine Albertsons Companies ACI.N commencera lundi à présenter ses arguments devant le tribunal pour réclamer plus de 8 milliards de dollars de dommages-intérêts à son grand rival Kroger KR.N , qu’elle accuse d’avoir fait échouer la fusion de 24,6 milliards de dollars convenue il y a deux ans.

Basée dans l’Idaho, Albertsons , dont les chaînes comprennent Safeway, Acme et Kings Food Markets, affirme que Kroger a manqué à son engagement d’obtenir l’autorisation des autorités de régulation pour l’opération en refusant de céder un nombre suffisant de magasins. En conséquence, Albertsons estime avoir droit à une prime pouvant atteindre 6,88 milliards de dollars, somme que l’opération aurait rapportée à ses actionnaires, ainsi qu’à une indemnité de rupture de 600 millions de dollars et à plus d’un milliard de dollars d’ajustements fiscaux.

Le procès sans jury devrait durer deux semaines devant la Cour de chancellerie du Delaware, sous la présidence de la vice-chancelière Lori Will. Les décisions sont souvent rendues plusieurs mois après la fin du procès et le verdict peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême du Delaware.

La fusion prévue en 2022 visait à positionner les deux entreprises et leurs 5 000 magasins de manière à mieux rivaliser avec les nouveaux acteurs du marché de la grande distribution, tels que Walmart WMT.O , Costco COST.O , Amazon AMZN.O et Aldi.

Cependant, la fusion entre le premier et le deuxième distributeur alimentaire américain a été contestée par plusieurs États et par l’administration du président démocrate Joe Biden, qui ont fait valoir que cette opération éliminerait la concurrence directe et entraînerait une hausse des prix en caisse.

En décembre 2024, les tribunaux fédéraux et d’État ont bloqué l’opération et Albertsons a immédiatement mis fin à la fusion, ce qui, selon Kroger, dont le siège se trouve dans l’Ohio, l’a privé de toute possibilité de faire appel.

Depuis cette annulation, l’action de Kroger a progressé d’environ 4 % tandis que celle d’Albertsons a chuté de près de 30 %, les deux titres restant à la traîne par rapport à l’indice S&P 500, qui a quant à lui progressé de plus d’un quart.

Le procès intervient une semaine après qu’Albertsons a dévoilé un plan de rationalisation visant à réduire les coûts de son activité et après que Kroger, propriétaire des chaînes Dillons, Ralphs et Fred Meyer, a annoncé son intention de supprimer 3 000 emplois et d’investir dans la technologie afin de baisser les prix.

Albertsons a déclaré que Kroger avait manqué à ce qu’elle considérait comme une obligation de prendre « toutes les mesures nécessaires » pour obtenir l’autorisation des autorités de la concurrence, allant jusqu’à la vente de 650 magasins.

Dans ses documents judiciaires, Albertsons a décrit les différents plans de cession proposés par Kroger aux autorités de régulation comme une tentative visant à minimiser ce qu’elle devait céder afin de préserver la rentabilité de l’activité post-fusion, plutôt que d’obtenir l’autorisation des autorités.

Elle a affirmé que Kroger avait créé un fonds de primes de 400 millions de dollars destiné aux dirigeants afin d’encourager ces derniers à adopter une approche très agressive face aux exigences des autorités de régulation.

Dans ses documents judiciaires, Kroger a rétorqué qu’Albertsons interprétait de manière erronée l’accord de fusion et a affirmé avoir respecté ses obligations, attribuant l’échec de l’opération à l’opposition des autorités de régulation. L’entreprise a déclaré que l’administration Biden souhaitait qu’elle cède plus de 650 magasins et que les tribunaux avaient bloqué la fusion en adoptant une vision restrictive du marché de la grande distribution, en excluant notamment Amazon, Costco et d’autres acteurs.

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE D’ALBERTSONS POURRAIT ÊTRE APPELÉE À TÉMOIGNER

Kroger a dépensé plus d’un milliard de dollars et consacré des dizaines de milliers d’heures de travail de ses employés et conseillers pour tenter de conclure l’opération, ce qui, selon elle, prouve qu’elle n’a pas violé délibérément l’accord de fusion.

Kroger a déclaré qu’elle prouverait lors du procès qu’Albertsons n’avait pas droit à l’indemnité de résiliation, car elle affirme qu’Albertsons a compromis sa capacité à négocier. Elle a imputé cela en partie à des communications prétendument non autorisées concernant le plan de cession de la part de Susan Morris, qui est aujourd’hui directrice générale d’Albertsons. Albertsons a déclaré qu’il n’existait aucune preuve que Mme Morris ait partagé des informations sensibles.

Outre Mme Morris, parmi les témoins potentiels figurent Rodney McMullen et Vivek Sankaran, qui étaient respectivement directeur général de Kroger et d’Albertsons au moment de la fusion, mais qui ont depuis été remplacés, selon les documents judiciaires.

Parmi les dizaines d’autres témoins potentiels figurent des conseillers financiers, des experts, ainsi que des dirigeants et administrateurs actuels et anciens.