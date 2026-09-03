Albemarle nomme Ragnar Udd, cadre chez BHP, au poste de directeur général

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(Ajoute des précisions sur le futur directeur général aux paragraphes 2 et 3)

Albemarle ALB.N a annoncé jeudi avoir nommé Ragnar Udd, cadre chez BHP BHP.AX , au poste de directeur général, faisant ainsi appel à un vétéran du secteur pour diriger le producteur de lithium.

M. Udd, actuellement directeur commercial de BHP, prendra ses nouvelles fonctions le 1er février 2027, en remplacement de Kent Masters, qui deviendra président exécutif.

Cette nomination fait suite à une note interne de BHP indiquant que M. Udd quitterait le géant minier fin janvier pour saisir une nouvelle opportunité.