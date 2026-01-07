Alaska Airlines mise sur Boeing en signant son plus gros contrat d'achat d'avions en vue d'une expansion mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commande d'Alaska comprend 105 737 MAX 10 et cinq 787-10 Dreamliners

L'expansion de la flotte d'Alaska soutient l'entrée sur le marché international, notamment en Europe et en Asie

Alaska vise à devenir le quatrième transporteur aérien mondial du pays

Le programme 737 MAX de Boeing se stabilise après les retards passés

(Ajout de commentaires du directeur général, d'informations sur Boeing et d'une mise à jour du cours de l'action dans les paragraphes 2 à 5 et 8 à 9) par David Shepardson et Rajesh Kumar Singh

Alaska Airlines

ALK.N a annoncé mercredi l'achat de 110 nouveaux Boeing BA.N - la plus importante commande de l'histoire du transporteur - dans le cadre d'un plan agressif d'expansion et de modernisation de la flotte.

Le transporteur basé à Seattle a des ambitions internationales avec des lancements prévus à Rome et à Londres. La commande témoigne de sa confiance dans les mesures correctives, les améliorations de la qualité et les performances futures des avions de Boeing - deux ans après qu'un bouchon de porte manquant de boulons clés ait explosé l'un de ses nouveaux jets à 16 000 pieds.

L'incident a provoqué une onde de choc dans le secteur de l'aviation, perturbant les fournisseurs, les transporteurs et les passagers. Alaska a été contrainte de clouer au sol sa flotte d'avions MAX 9.

Depuis, la compagnie aérienne a pris des mesures pour améliorer la sécurité et la qualité, en déployant ses propres inspecteurs sur les lignes de production de Boeing et en instituant des audits trimestriels. Ben Minicucci, directeur général d'Alaska, a déclaré mercredi à CNBC que la compagnie avait observé des progrès constants chez Boeing et qu'elle était convaincue que le constructeur américain livrait désormais des avions de qualité supérieure.

"Nous sommes toujours très proches de Boeing et nous nous assurons que la qualité et la sécurité de ces avions répondent à nos normes", a déclaré M. Minicucci.

La commande d'avions comprend 105 737 MAX 10 et cinq 787-10 Dreamliners, ainsi que des options pour 35 MAX 10 supplémentaires. Alaska a déclaré que cette commande contribuerait à faire passer sa flotte d'environ 413 avions aujourd'hui à plus de 475 d'ici 2030 et à plus de 550 d'ici 2035.

Les 787 Dreamliners, gros-porteurs, devraient permettre à Alaska de se développer sur les marchés internationaux long-courriers, notamment en Europe et en Asie, tandis que les 737 MAX 10, des appareils à fuselage étroit plus grands, soutiendront les opérations intérieures et remplaceront les avions plus anciens.

Selon M. Minicucci, l'accord sur la flotte garantit un calendrier de livraison rationalisé pour la prochaine décennie et soutient l'ambition d'Alaska de devenir le quatrième transporteur mondial du pays.

Les actions d'Alaska ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges de l'après-midi. Les actions de Boeing ont augmenté d'environ 0,4 %.

Depuis l'acquisition d'Hawaiian Airlines en 2024 pour 1,9 milliard de dollars, Alaska a élargi sa présence dans le Pacifique et sur le continent américain.

La nouvelle commande de Boeing offre la capacité, le rayon d'action et les coûts unitaires nécessaires à l'intégration des réseaux, à l'ajout de fréquences intérieures et au lancement de nouveaux services long-courriers.

Alaska exerce 52 options existantes pour des avions MAX 10 et commande 53 nouveaux avions. M. Minicucci s'est dit convaincu que le MAX 10 obtiendrait sa certification. La compagnie aérienne a également souligné qu'elle conservait la flexibilité nécessaire pour passer à une autre variante du MAX en cas de besoin.

Alaska a déclaré que les cinq 787 supplémentaires lui permettront de desservir au moins 12 destinations internationales long-courriers au départ de Seattle d'ici 2030.

Boeing s'efforce de stabiliser son programme 737 MAX après des années de retards de certification et de surveillance accrue. En octobre 2025, la FAA a autorisé Boeing à augmenter sa production de 737 MAX à 42 jets par mois, assouplissant ainsi la limite de 38 jets par mois imposée aprèsl'incident du bouchon de porte.

Le constructeur cherche toujours à obtenir l'approbation de la FAA pour les MAX 7 et MAX 10, dont les calendriers de certification ont été repoussés à 2026 en raison d'un problème non résolu de conception de l'antigivrage des moteurs.