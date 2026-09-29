Alaska Air mise sur le voyage haut de gamme pour relancer ses résultats alors que les coûts du carburant pèsent lourdement sur ses comptes

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* La stratégie axée sur la classe Premium pourrait à terme ajouter entre 3 et 4 dollars par action au résultat

* La capacité nationale en sièges haut de gamme a augmenté de 27 % par rapport à 2019

* Alaska ne réaffirme pas l'échéance de 2027 pour son objectif de 10 dollars de bénéfice par action

* Les recettes en espèces issues du programme de fidélité devraient atteindre jusqu’à 4 milliards de dollars d’ici 2030

par Rajesh Kumar Singh

Alaska Air Group ALK.N lance sa plus grande offensive à ce jour dans le secteur des voyages haut de gamme, en ajoutant des sièges entièrement inclinables, des cabines en classe économique premium et de nouveaux salons d’aéroport afin de tirer davantage de revenus des voyageurs prêts à payer pour plus de confort, alors que les prix élevés du kérosène pèsent sur ses bénéfices.

Dans une interview accordée avant sa journée des investisseurs mardi, le président et directeur financier Shane Tackett a déclaré à Reuters que ces investissements pourraient à terme ajouter 3 à 4 dollars au bénéfice par action d’Alaska et augmenter ses marges de 2 à 3 points de pourcentage d’ici deux ans.

Il s’agit d’un pari de taille alors que les compagnies aériennes américaines se livrent à une course effrénée pour monter en gamme . Selon Visual Approach Analytics, la capacité en sièges haut de gamme sur les vols intérieurs du secteur en juin était supérieure de 27 % aux niveaux de 2019, soit près de trois fois la croissance enregistrée pour les sièges en classe économique.

Cela augmente le risque que l’offre de sièges haut de gamme finisse par dépasser la demande, ce qui exercerait une pression à la baisse sur les tarifs.

Mais M. Tackett a précisé que les estimations d’Alaska reposaient sur l’hypothèse d’"un taux de demande assez stable" pour les sièges haut de gamme et sur les prix que la compagnie prévoit de pratiquer.

UN PARI SUR LE SEGMENT PREMIUM

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la transformation d’Alaska Airlines suite à son acquisition de Hawaiian Airlines en 2024, qui lui a permis d’ajouter des avions gros-porteurs et un réseau plus étendu dans le Pacifique en vue de son expansion internationale.

À partir de 2028, Alaska prévoit d’équiper chacun d’au moins 25 Boeing BA.N 737 MAX 10, utilisés sur certaines liaisons transcontinentales, de 12 "Aurora Suites" avec sièges-lits. La compagnie ajoutera la classe "Premium Reserve", une cabine en classe économique premium, sur les Boeing 787, les Airbus

AIR.PA A330 d’Hawaiian et certains 737 MAX 10.

Alaska prévoit également l’ouverture de nouveaux salons à Seattle, Honolulu et San Diego.

PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE CARBURANT

M. Tackett n’a pas réaffirmé le calendrier de 2027 pour l’objectif de bénéfice par action de 10 dollars d’Alaska. Depuis que ce plan a été établi fin 2024, la faiblesse de la demande liée aux droits de douane et la fermeture des services publics américains ont contraint la compagnie à réduire ses vols en 2025, tandis que la guerre en Iran a entraîné une forte hausse des prix du kérosène cette année.

"Que cela se produise en 2027 ou un peu plus tard, cela dépendra fortement" des prix du carburant et de la conjoncture économique générale, a déclaré M. Tackett.

En janvier, Alaska prévoyait un bénéfice par action compris entre 3,50 et 6,50 dollars, mais la compagnie a retiré ses prévisions en avril après la flambée des prix du carburant. Dans un petit sondage réalisé par Raymond James, près de sept investisseurs sur dix s’attendaient à ce qu’Alaska réalise un bénéfice inférieur à 6 dollars par action en 2027.

M. Tackett a déclaré que l’activité d’Alaska était conçue pour afficher de solides performances à des prix d’environ 3,25 dollars le gallon ou moins. Un indice de référence américain général s’établissait lundi à 4,40 dollars le gallon, selon les données d’Airlines for America.

Alaska vise également jusqu’à 4 milliards de dollars de versements annuels en espèces de la part des banques et d’autres partenaires pour son programme de fidélité d’ici 2030 et prévoit de lancer une carte de débit "Atmos" début 2027.

Dans le cadre de cette transformation plus large, la compagnie prévoit de desservir 15 destinations internationales long-courriers au départ de Seattle d’ici 2030, contre un objectif initial de 12.

M. Tackett a déclaré qu’Alaska devait proposer des vols internationaux et des produits haut de gamme au départ de Seattle pour fidéliser et développer sa clientèle.

"C’est une nécessité absolue pour nous", a-t-il déclaré.