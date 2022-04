Alan Allman Associates annonce son expansion dans l’Est et l’Ouest du Canada via l’acquisition de la société sourcevolution

Issy-les-Moulineaux, le 1er avril 2022 – 18h00 - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l'« Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce l'acquisition de la société sourcevolution, expert canadien de la transformation digitale.

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filliale Alan Allman Associés Canada Inc, de 100% des actions de la société sourcevolution. Ce rapprochement stratégique permettra à Alan Allman Associates d'accentuer sa position dans la province du Québec, Canada et de poursuivre sa stratégie d'expansion au Canada, notamment en Ontario. Sourcevolution apporte à l'Ecosystème une expertise hautement qualifiée dans la transformation digitale et ce, principalement au service du secteur financier.

Le chiffre d'affaires annuel en 2021 de la société sourcevolution s'est établi à 20,975 millions d'euros1, soit 31,096 millions de dollars canadiens, et, projette un atterrissage à 28,451 millions d'euros2 de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022, soit 38,042 millions de dollars canadiens (non certifié, non audité et non approuvé).