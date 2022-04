Alan Allman Associates - 2021 : une année exceptionnelle

Alan Allman Associates confirme son chiffre d’affaires audité à 188 M EUR (soit 279 M CAD1), avec une accélération exceptionnelle de sa croissance de 34,1% entre 2020 et 2021.



L’Ecosystème a connu une fin d’année 2021 pleine d’avenir en sol canadien. Le développement du modèle unique basé sur la stratégie de marques fortes a notamment permis de développer la satisfaction des clients, le recrutement, la fidélisation des meilleurs talents, ainsi qu’un rythme soutenu d’acquisition de cabinets de grande qualité et performants tels que Help OX, MS Geslam ou encore G.D.G. Informatique...