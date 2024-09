Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AkzoNobel: vers la suppression de 2000 postes information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - AkzoNobel fait part de mesures de réduction de ses coûts et d'amélioration de l'efficacité de ses fonctions, un plan qui impliquera la suppression d'environ 2000 postes dans le monde. Ces ajustements structurels devraient être finalisés d'ici fin 2025.



Le groupe de chimie spécialisé dans les peintures et enduits explique que cette initiative vise à simplifier ses opérations, à accélérer la prise de décision et à rationaliser la structure de gestion de l'entreprise.



'Notre objectif est d'accélérer la croissance rentable en devenant plus agile sur des marchés volatils et en compensant les vents contraires tels que la hausse du coût de la main-d'oeuvre', explique son CEO Greg Poux-Guillaume.





