 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 017,73
-1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AkzoNobel va fusionner avec Axalta Coating Systems
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 09:12

AkzoNobel annonce avoir conclu un accord définitif pour une fusion 'entre égaux' et par échange d'actions avec Axalta Coating Systems, créant ainsi 'une entreprise mondiale de revêtements de premier plan avec une valeur d'entreprise d'environ 25 milliards de dollars'.

Selon le chimiste, l'ensemble combiné 'sera bien placé pour stimuler une croissance substantielle et la création de valeur pour les actionnaires', s'appuyant sur des revenus d'environ 17 MdsUSD en 2024 et un free cash-flow ajusté pro forma de 1,5 MdUSD.

'Cette combinaison devrait générer des synergies identifiées et exploitables d'environ 600 MUSD, dont 90% devraient être réalisées dans les trois premières années suivant la clôture de la transaction', poursuit le groupe néerlandais.

Selon l'accord, les actionnaires d'Axalta recevront 0,6539 action AkzoNobel pour chaque action Axalta détenue. AkzoNobel versera un dividende extraordinaire à ses actionnaires, qui détiendront 55% du nouvel ensemble.

Les sociétés prévoient que la transaction sera finalisée fin 2026 à début 2027, sous réserve des approbations requises, de l'autorisation pour la cotation des actions du nouveau groupe combinée sur le NYSE et du respect d'autres conditions habituelles.

Valeurs associées

AKZO NOBEL
55,7400 EUR Euronext Amsterdam -1,59%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vote des membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, le 17 novembre 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza
    information fournie par AFP 18.11.2025 09:35 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre. Treize ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort
    L'Europe en baisse avant les indicateurs américains et Nvidia
    information fournie par Reuters 18.11.2025 09:29 

    Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse mardi dans un contexte de prudence sur les nouvelles technologies, l'évolution de l'économie américaine et la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que la publication d'indicateurs ... Lire la suite

  • Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza
    Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza
    information fournie par AFP Video 18.11.2025 09:29 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre.

  • Une station-service aux couleurs de Rubis. (crédit : rubis)
    Rubis condamné pour entente anticoncurrentielle en Corse
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 09:10 

    Rubis indique avoir été condamné lundi à une amende de 64.240.000 euros, solidairement avec sa filiale Rubis Énergie, ainsi qu'à une amende de 430.000 euros, solidairement avec son ancienne filiale Rubis Terminal, par l'Autorité de la concurrence. Cette décision ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank