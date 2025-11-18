AkzoNobel va fusionner avec Axalta Coating Systems
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 09:12
Selon le chimiste, l'ensemble combiné 'sera bien placé pour stimuler une croissance substantielle et la création de valeur pour les actionnaires', s'appuyant sur des revenus d'environ 17 MdsUSD en 2024 et un free cash-flow ajusté pro forma de 1,5 MdUSD.
'Cette combinaison devrait générer des synergies identifiées et exploitables d'environ 600 MUSD, dont 90% devraient être réalisées dans les trois premières années suivant la clôture de la transaction', poursuit le groupe néerlandais.
Selon l'accord, les actionnaires d'Axalta recevront 0,6539 action AkzoNobel pour chaque action Axalta détenue. AkzoNobel versera un dividende extraordinaire à ses actionnaires, qui détiendront 55% du nouvel ensemble.
Les sociétés prévoient que la transaction sera finalisée fin 2026 à début 2027, sous réserve des approbations requises, de l'autorisation pour la cotation des actions du nouveau groupe combinée sur le NYSE et du respect d'autres conditions habituelles.
Valeurs associées
|55,7400 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,59%
A lire aussi
-
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre. Treize ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse mardi dans un contexte de prudence sur les nouvelles technologies, l'évolution de l'économie américaine et la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que la publication d'indicateurs ... Lire la suite
-
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre.
-
Rubis indique avoir été condamné lundi à une amende de 64.240.000 euros, solidairement avec sa filiale Rubis Énergie, ainsi qu'à une amende de 430.000 euros, solidairement avec son ancienne filiale Rubis Terminal, par l'Autorité de la concurrence. Cette décision ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer