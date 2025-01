AkzoNobel: délaissé après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - AkzoNobel s'affaisse de 4% à Amsterdam, après la publication par le groupe de peintures et d'enduits de ses résultats pour 2024, d'où ressort un résultat d'exploitation en baisse de 11% à 917 millions d'euros, principalement impacté par les coûts de restructuration.



Son EBITDA ajusté a augmenté de 3% à 1,48 milliard d'euros, soit une marge de 13,8% pour un chiffre d'affaires stable à un peu plus de 10,7 milliards. En organique, ses ventes se sont accrues de 2% grâce à la hausse des volumes et à un effet prix/mix positif.



Sur la base des conditions actuelles du marché et à taux de change constants, AkzoNobel s'attend à ce que son EBITDA ajusté 2025 dépasse 1,55 milliard d'euros. À moyen terme, il vise à dégager une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 16%.





Valeurs associées AKZO NOBEL 57,02 EUR Euronext Amsterdam -4,87%