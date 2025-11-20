AkzoNobel chute après la contestation de l'accord de fusion par un investisseur d'Axalta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions du fabricant de peinture Dulux AkzoNobel AKZO.AS perdent 2,6 % après qu'Artisan Partners, investisseur d'Axalta AXTA.N , a contesté leur accord de fusion

** En tant qu'actionnaires d'Axalta, nous pensons que la seule réponse appropriée à cette transaction proposée est un "NON" absolu et retentissant", écrivent Daniel O'Keefe et Michael McKinnon, gestionnaires du fonds Artisan Partners, dans une lettre adressée aux actionnaires d'Axalta ** L'opération, annoncée le 18 novembre, devrait créer une société combinée d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars, et devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027 ** Les actions d'AkzoNobel sont en baisse de 9,5 % depuis le début de l'année