AkzoNobel chute après la contestation de l'accord de fusion par un investisseur d'Axalta
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 10:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions du fabricant de peinture Dulux AkzoNobel AKZO.AS perdent 2,6 % après qu'Artisan Partners, investisseur d'Axalta AXTA.N , a contesté leur accord de fusion

** En tant qu'actionnaires d'Axalta, nous pensons que la seule réponse appropriée à cette transaction proposée est un "NON" absolu et retentissant", écrivent Daniel O'Keefe et Michael McKinnon, gestionnaires du fonds Artisan Partners, dans une lettre adressée aux actionnaires d'Axalta ** L'opération, annoncée le 18 novembre, devrait créer une société combinée d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars, et devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027 ** Les actions d'AkzoNobel sont en baisse de 9,5 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

