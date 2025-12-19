Aktis Oncology dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les introductions en bourse du secteur de la biotechnologie rebondissent

Aktis Oncology a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, alors que les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies reprennent après un ralentissement.

Après une sécheresse de plusieurs mois, les introductions en bourse de sociétés de biotechnologie - un élément clé des cotations dans le secteur de la santé aux États-Unis - montrent des signes de reprise à mesure que les taux d'intérêt baissent et que les entrées de capitaux dans le secteur augmentent.

Depuis septembre, les sociétés de biotechnologie LB Pharmaceuticals LBRX.O , MapLight Therapeutics MPLT.O et Evommune EVMN.N sont entrées en bourse à New York.

Alors que la volatilité réglementaire est susceptible de rester un vent contraire pour le secteur des biotechnologies, les analystes affirment que les craintes en matière de politique et de prix semblent être moins perturbatrices que ce que l'on craignait au départ.

Cofondée en août 2020 par l'investisseur Todd Foley, Aktis Oncology développe des traitements pour une large gamme de tumeurs solides. La société, basée à Boston (Massachusetts), prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de l'offre.

Le principal candidat d'Aktis Oncology, AKY-1189, fait l'objet d'une étude de stade précoce pour traiter certaines tumeurs solides, notamment une forme de cancer avancé de la vessie, le cancer du sein et le cancer colorectal. Les données préliminaires de l'essai sont attendues pour le premier trimestre 2027.

Depuis sa création, Aktis Oncology a levé environ 346 millions de dollars, dont 175 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série B en 2024, auprès d'investisseurs institutionnels du secteur des sciences de la vie tels que MPM BioImpact, Vida Ventures, EcoR1 Capital et Blue Owl Capital.

La société a déclaré une perte nette de 48,6 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, contre une perte nette de 31,9 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 0,6 million de dollars un an plus tôt à 4,6 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année.

Aktis Oncology, anciennement HotKnot Therapeutics, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AKTS".

J.P. Morgan, BofA Securities, Leerink Partners et TD Cowen sont les principaux preneurs fermes de l'offre.