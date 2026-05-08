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Akamai Technologies porté par un contrat géant dans l'IA malgré des perspectives décevantes
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 14:40

Akamai Technologies, dont le titre bondit de plus de 20% en avant-Bourse, a annoncé la signature d'un contrat cloud de long terme de 1,8 milliard de dollars avec un client majeur spécialisé dans l'intelligence artificielle. Une annonce qui éclipse des perspectives trimestrielles inférieures aux attentes.

Le groupe fait toutefois preuve de prudence pour le deuxième trimestre, dans un environnement marqué par la flambée des coûts des infrastructures de mémoire et des composants liés à l'IA, qui pèse sur les marges de l'ensemble du secteur.

Akamai prévoit ainsi un chiffre d'affaires compris entre 1,08 et 1,10 milliard de dollars, contre un consensus de marché fixé à 1,10 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,45 et 1,65 dollar, alors que les analystes tablaient sur 1,68 dollar.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,07 milliard de dollars, en ligne avec les attentes de Wall Street. Le bénéfice par action est ressorti à 71 cents, contre 82 cents un an plus tôt.

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