Akamai revoit à la hausse ses prévisions de résultats annuels sur la demande en matière de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Akamai Technologies AKAM.O a revu à la hausse son chiffre d'affaires annuel et ses prévisions de bénéfices jeudi, aidée par une demande constante pour ses services d'infrastructure dans le nuage et ses offres de réseau de diffusion de contenu.

La société bénéficie d'une forte dynamique dans ses secteurs verticaux de la sécurité et de calcul, car les entreprises augmentent leurs investissements dans la sécurisation des applications et de l'infrastructure web dans le cadre de l'adoption accélérée des technologies dans le nuage.

Akamai est également bien positionnée pour bénéficier de la hausse du trafic de données mobiles, alimentée par l'utilisation croissante d'applications et de services mobiles.

Akamai fournit des services de réseau de diffusion de contenu pour optimiser les performances du web et réduire la congestion de la bande passante. Elle propose également des solutions d'infrastructure dans le nuage qui améliorent la sécurité et la fiabilité des applications et des ressources web, depuis les centres de données jusqu'aux utilisateurs finaux.

Akamai compte parmi ses clients Adobe ADBE.O , eBay

EBAY.O et Electronic Arts EA.O , ainsi que les ministères américains de la Défense et du Travail.

La société de cybersécurité prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,14 et 4,21 milliards de dollars, ce qui est supérieur à ses prévisions antérieures de 4,05 à 4,20 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, Akamai prévoit un bénéfice par action compris entre 6,60 et 6,80 dollars, contre une prévision précédente comprise entre 6,10 et 6,40 dollars.

Akamai prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,04 et 1,05 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,04 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Akamai a enregistré un chiffre d'affaires de 1,04 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation consensuelle des analystes de 1,02 milliard de dollars.