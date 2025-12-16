 Aller au contenu principal
Airtel Africa s'associe à Starlink pour lancer un service direct aux cellules sur 14 marchés
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 18:14

Airtel Africa AAF.L a déclaré mardi avoir conclu un partenariat avec SpaceX pour introduire la technologie de satellite direct à cellule Starlink sur l'ensemble de ses 14 marchés.

Le service satellite-mobile commencera dans toute l'Afrique en 2026, avec des données pour des applications sélectionnées et des messages texte, a déclaré Airtel Africa dans un communiqué.

Les clients d'Airtel Africa équipés de smartphones compatibles dans les régions dépourvues de couverture terrestre bénéficieront d'une connectivité réseau grâce à Starlink.

L'accord comprend également "la prise en charge du premier système à large bande Direct to Cell de Starlink, avec des satellites de nouvelle génération qui seront capables de fournir une connectivité à haut débit aux smartphones avec une vitesse de données 20 fois supérieure", a déclaré Airtel Africa.

Le mois dernier, Kyivstar, le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Ukraine, est devenu le premier en Europe à lancer la technologie de satellite direct à cellule de Starlink afin de permettre à des millions de personnes de rester connectées malgré les pannes d'électricité et les perturbations de l'infrastructure en temps de guerre.

