AirFund dévoile son chatbot intelligent destiné au CGP

(AOF) - AirFund, plateforme digitale spécialisée dans la distribution de fonds d’actifs privés, annonce le lancement de Ask AirFund, un outil intelligent destiné à aider les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) à analyser et comparer rapidement les solutions d’investissement disponibles sur la plateforme.

Ask AirFund est un nouvel outil intégré à la plateforme d'AirFund, conçu pour faire gagner du temps aux conseillers en gestion de patrimoine. Il leur permet d'obtenir rapidement une analyse des fonds, de comparer plusieurs produits, et d'accéder en quelques clics aux critères ESG/SFDR ainsi qu'aux documents réglementaires associés. L'outil propose également une assistance en langage naturel, capable de répondre directement aux questions des CGP.

Entièrement basé sur les données d'AirFund, Ask AirFund garantit un usage sécurisé, confidentiel et conforme aux exigences réglementaires.

"Avec Ask AirFund, nous offrons aux CGP un outil qui structure l'accès à l'information et facilite leur processus de sélection. Notre objectif est de fluidifier la distribution des actifs privés grâce à la technologie", explique Yann Charraire, co-fondateur et directeur général délégué d'AirFund.

Fondée en 2021, AirFund est une place de marché digitale dédiée aux fonds de marchés privés. La plateforme a obtenu l'agrément CIF en juin 2024 (numéro Orias 24004281) et collabore avec des partenaires tels qu'Amundi et Indosuez Wealth Management.