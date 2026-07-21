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Airbus vise un Ebit ajusté de €12-13 mds d'ici à 2029
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 18:01

(Actualisé avec détails && 2-4)

Airbus AIR.PA a annoncé mardi anticiper un Ebit ajusté (bénéfice opérationnel) compris entre 12 et 13 milliards d'euros en 2029, l'avionneur européen faisant le point sur l’environnement économique du groupe et sur ses perspectives à moyen terme.

Airbus, qui organise mardi une réunion d'informations aux investisseurs, a également déclaré dans un communiqué que les prévisions 2026 - qui anticipent un Ebit ajusté de 7,5 milliards d'euros - restent inchangées.

"Les perspectives de la société supposent l’absence de perturbations supplémentaires du commerce mondial ou de l’économie mondiale, du trafic aérien, de la chaîne d’approvisionnement, de ses opérations internes et de sa capacité à fournir des produits et des services", précise le communiqué.

Airbus dit également réaffirmer son engagement "à renforcer la rentabilité pour ses actionnaires", notamment avec un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros sur trois ans.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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