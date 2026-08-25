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Airbus vise un accord "dans les prochains jours" après le mouvement de grève en Espagne
information fournie par AOF 25/08/2026 à 17:27
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(Zonebourse.com) - Les salariés d'Airbus en Espagne affiliés aux syndicats CGT, UGT et UTIL ont annoncé lundi avoir approuvé la poursuite du mouvement de grève, qui doit reprendre ce mardi 25 août.

En Espagne, les salariés d'Airbus ont repris leur mouvement de grève ce 25 août, faute d'avancées jugées suffisantes dans les négociations avec la direction.

Après une interruption pendant les congés d'août, les salariés se sont réunis hier pour décider de la suite du mouvement. Une réunion de médiation avait eu lieu trois jours plus tôt dans le cadre du SIMA, organisme espagnol de médiation entre employeurs et syndicats. Les propositions de la direction ayant été jugées insuffisantes, une majorité des syndicats a décidé de reconduire la grève pour une durée indéterminée à compter du 25 août.

La CGT France suit le mouvement avec attention

Le mouvement devrait toutefois être réévalué régulièrement : un vote de reconduction est prévu chaque vendredi, en fonction des éventuelles avancées obtenues entre-temps. Maxime Léonard, syndicaliste CGT chez Airbus en France, explique suivre de près la mobilisation espagnole et évoque la possibilité de faire le lien avec une mobilisation en France. Selon lui, les revendications des salariés d'Airbus dans les deux pays présentent en effet plusieurs points communs.

Concrètement, les principales revendications des grévistes espagnoles portent sur le pouvoir d'achat et les conditions de travail. Les salariés réclament notamment un rattrapage des pertes de pouvoir d'achat liées à l'inflation, avec pour référence l'IPC espagnol. Ils souhaitent que ce rattrapage intervienne au plus tard l'année prochaine, tandis que la direction voudrait l'étaler davantage dans le temps. Ils demandent également la garantie de 40% de télétravail, soit deux jours par semaine, ainsi que le maintien de leur liberté dans le choix des dates de congés.

Les grévistes veulent également conserver certains avantages que la direction envisagerait de remettre en cause, notamment la gratuité des navettes de transport et de la cantine. D'autres revendications portent sur les règles relatives aux arrêts maladie et le remboursement des journées de grève.

Airbus reste engagé dans les négociations

Contactée par Zonebourse, Airbus dit regretter la décision prise par le comité de grève de poursuivre le mouvement. "Nous analysons l'impact supplémentaire que cette reprise de la grève pourrait avoir sur nos obligations de production, nos accords avec les clients, nos engagements auprès des institutions ainsi que sur la réputation de l'entreprise. Parvenir à un accord rapidement dans les prochains jours est essentiel pour nous tous, pour nos clients et pour notre projet commun en Espagne" fait savoir un porte-parole du groupe.

Airbus estime avoir formulé des propositions répondant aux points soulevés par les représentants du personnel et nos salariés, et reste fermement engagé dans les négociations, avec la volonté claire de parvenir à un cadre solide, équilibré et responsable.

A la suite de la séance de médiation (SIMA) qui s'est tenue vendredi dernier, le 21 août, Airbus maintient son engagement à reprendre les discussions dans le cadre du calendrier de réunions quotidiennes qui doit débuter aujourd'hui, 25 août, afin de transformer ces propositions en un accord mutuellement bénéfique.

Le titre Airbus gagnait un peu plus de 1% en fin de séance à Paris, profitant notamment du vaste plan d'expansion annoncé par United Airlines reposant sur les A321XLR.

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