Airbus vise à presque doubler ses bénéfices d'ici 2029 et lance un programme de rachat d'actions

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* Le constructeur aéronautique européen vise un résultat opérationnel compris entre 12 et 13 milliards d'euros en 2029

* Les prévisions pour 2026 restent inchangées, avec notamment une augmentation de 10 % des livraisons commerciales, qui devraient atteindre 870 appareils

* Les problèmes persistants liés à l'approvisionnement en moteurs de l'A320neo devraient être résolus d'ici 2028, selon un dirigeant

(Refonte du texte et ajout de commentaires issus de la conférence de presse aux paragraphes 11 à 13) par Gianluca Lo Nostro

Airbus AIR.PA a présenté mardi ses objectifs à moyen terme, notamment un quasi-doublement de ses bénéfices et un meilleur rendement pour les actionnaires, affichant ainsi sa confiance dans sa capacité à accélérer la production alors que le secteur aérospatial, durement touché, commence à se remettre des perturbations d’approvisionnement.

Le plus grand constructeur mondial d’avions civils a déclaré viser un résultat opérationnel compris entre 12 et 13 milliards d’euros (13,69 à 14,83 milliards de dollars) en 2029, et a annoncé un programme de rachat d’actions de 5 milliards d’euros.

Cet objectif représente une forte hausse par rapport aux 7,13 milliards d’euros de résultat ajusté avant intérêts et impôts générés par Airbus l’année dernière, et dépasse largement l’objectif de 7,5 milliards d’euros fixé pour 2026.

Airbus cherche à accroître ses bénéfices en augmentant les livraisons d’avions afin de répondre à la forte demande des compagnies aériennes, tout en surmontant progressivement les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de moteurs qui ont freiné la production dans l’ensemble du secteur aérospatial.

La société a déclaré s'attendre à ce que son activité phare d'avions commerciaux génère environ 10 milliards d'euros de résultat d'exploitation en 2029.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré en début de mois qu’Airbus était susceptible d’atteindre ce niveau de bénéfice dans son activité d’avions commerciaux d’ici trois ans.

“Nous disposons d’une visibilité sans précédent. Nous avons surmonté de nombreux défis et dégagé le champ pour aller de l’avant; nous pensons être en bonne position pour présenter nos perspectives”, a déclaré le directeur général Guillaume Faury aux investisseurs réunis à Londres.

Airbus a démarré l’année lentement en raison de goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et au niveau des moteurs, mais a depuis accéléré ses livraisons, augmentant celles du premier semestre de 15 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Airbus a maintenu inchangées ses prévisions pour 2026, qui prévoient une augmentation de 10 % des livraisons d'avions commerciaux, pour atteindre 870 appareils.

“Notre chaîne d’approvisionnement est désormais en bien meilleure forme. Nous rencontrons encore quelques problèmes ici et là, qui persisteront probablement à mesure que nous poursuivrons notre ascension, mais la situation s’est nettement améliorée depuis la fin de la pandémie de COVID”, a déclaré M. Faury aux journalistes mardi soir.

AIRBUS ENVISAGE D'AUGMENTER LA PRODUCTION DE L'A350

Airbus a indiqué constater une demande pour les avions gros-porteurs et envisager une augmentation significative de la production de l’A350 dans les années à venir.

Lars Wagner, directeur général d’Airbus Commercial, a déclaré aux journalistes qu’il s’attendait à ce que les problèmes persistants liés à l’approvisionnement en moteurs pour les avions A320neo, de plus petite taille, soient résolus d’ici 2028.

Toutefois, Airbus a indiqué qu’il faisait pression pour obtenir davantage de moteurs de la part de Pratt & Whitney, une filiale de RTX RTX.N , pour 2027, à la suite d’une lutte acharnée entre les nouvelles chaînes de montage et les centres de maintenance pour s’approprier des stocks limités.

Airbus espérait également recevoir davantage de moteurs de la part de son fournisseur alternatif CFM, qui respectait déjà les quantités convenues.

Pratt & Whitney a déclaré mardi matin que les perturbations liées à la maintenance , qui ont immobilisé au sol des centaines d’avions, s’atténuaient, le nombre d’appareils cloués au sol pour des raisons liées aux moteurs ayant baissé de 40 % par rapport au pic.

Airbus a confirmé qu’il envisageait de lancer des versions plus longues de ses appareils A220 et A350, mais n’a donné aucun calendrier pour une décision.

(1 dollar = 0,8764 euro)