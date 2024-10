Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: vers la reconduction du DG, Guillaume Faury information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que son conseil d'administration proposera aux actionnaires, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle 2025, le renouvellement de Guillaume Faury en tant que membre exécutif du Conseil et Directeur Général d'Airbus.



La Société annonce également des étapes de transition de la direction dans son activité d'Avions Commerciaux.



Ainsi, Lars Wagner, actuel Directeur Général de MTU Aero Engines AG, basé à Munich, a été sélectionné pour rejoindre le Comité Exécutif d'Airbus, après avoir finalisé son mandat chez MTU, afin de devenir le successeur de Christian Scherer en tant que Directeur Général de l'activité Avions Commerciaux.





