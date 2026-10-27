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Airbus vend deux A320neo à la compagnie des Féroé, Atlantic Airways
information fournie par Boursorama avec AFP 27/10/2026 à 16:04

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La compagnie aérienne des îles Féroé, Atlantic Airways, a annoncé mardi une commande de deux A320neo, à l'avionneur européen Airbus.

(illustration) ( AFP / ERIC CABANIS )

(illustration) ( AFP / ERIC CABANIS )

"La livraison est prévue au début de la prochaine décennie", a indiqué Atlantic Airways dans son communiqué.

Cette compagnie appartient entièrement au gouvernement de ce territoire autonome du royaume du Danemark. Elle exploite aujourd'hui quatre A320 : un dont elle est propriétaire et trois qu'elle loue.

"Notre ambition est d'exploiter, à terme, une flotte exclusivement composée d'Airbus A320neo", a indiqué son président du conseil d'administration, Niels Mortensen, cité dans le communiqué.

Atlantic Airways a battu en 2025, avec près de 380.000 passagers, son record établi en 2019, et compte sur le développement du tourisme dans cet archipel de l'Atlantique Nord pour poursuivre sa croissance.

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